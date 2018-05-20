За добу проросійські бойовики двічі обстріляли Зайцеве, – ООС

За добу, 20 травня, російські бойовики двічі обстріляли Зайцеве на Донеччині та продовжують обстріли поблизу Авдіївки.

Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

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Проросійські бойовики цинічно порушують режим тиші та обстрілюють позиції ЗС України, а також цивільній та промисловій інфраструктурі Донбасу.

Російські окупанти з початку доби понад 22 рази порушували режим припинення вогню, двічі обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши при цьому 10 пострілів з артилерійських систем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру,

– прокоментували в прес-центрі.

В ООС зазначили, що за результатами фотофіксації проведеної цього дня спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватні будинки та господарські будівлі по вулиці вул. Вернадського 8, 57. Унаслідок розриву міни, зруйновано повністю один будинок, в іншому пошкоджено вікна та стіни.



Проросійські бойовики обстріляли Зайцеве

Нагадаємо, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою, а на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.