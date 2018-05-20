18:44
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
18°C 13°C
  • понеділок
    19°C 9°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

За добу проросійські бойовики двічі обстріляли Зайцеве, – ООС

70 Читать новость на русском
За добу проросійські бойовики двічі обстріляли Зайцеве
За добу проросійські бойовики двічі обстріляли Зайцеве / Facebook

За добу, 20 травня, російські бойовики двічі обстріляли Зайцеве на Донеччині та продовжують обстріли поблизу Авдіївки.

Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Читайте також: Український воїн відзначився неабияким геройським вчинком на Донбасі

Проросійські бойовики цинічно порушують режим тиші та обстрілюють позиції ЗС України, а також цивільній та промисловій інфраструктурі Донбасу.

Російські окупанти з початку доби понад 22 рази порушували режим припинення вогню, двічі обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши при цьому 10 пострілів з артилерійських систем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру,
– прокоментували в прес-центрі.

В ООС зазначили, що за результатами фотофіксації проведеної цього дня спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватні будинки та господарські будівлі по вулиці вул. Вернадського 8, 57. Унаслідок розриву міни, зруйновано повністю один будинок, в іншому пошкоджено вікна та стіни.

Проросійські бойовики обстріляли Зайцеве
Проросійські бойовики обстріляли Зайцеве

Нагадаємо, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою, а на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ми нація тактичного мислення
сьогодні, 16:01 Чому ми нація тактичного мислення
Сергій Постоловський 557
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 2455
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 2057
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 611
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 2371
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук