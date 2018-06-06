За время голодовки Балух потерял 30 килограммов, – адвокат политзаключенного

Адвокат украинского политзаключенного Владимира Балуха, Ольга Динзе, сообщила, что ее подзащитный за время голодовки потерял 30 килограммов веса.

Об этом защитница Балуха рассказала 6 июня во время пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода".

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Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. Сейчас он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим: после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, поскольку похудел на 30 килограммов. Мы начинали его терять, поэтому спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду,

– отметила Динзе.

Добавим, что 1 июня появилась информация о том, что состояние здоровья заключенного Владимира Балуха значительно ухудшилось.

Напомним, украинского активиста Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. После аннексии полуострова на своем доме в селе Серебрянка он вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти обвинили его в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию. 16 января в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.



19 марта он объявил бессрочную голодовку.