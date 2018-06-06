За час голодування Балух втратив 30 кілограмів, – адвокат політв'язня

Адвокат українського політв'язня Володимира Балуха, Ольга Дінзе, повідомила, що її підзахисний за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Про це захисниця Балуха розповіла 6 червня під час прес-конференції у Києві, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Фейгін розповів, що Сущенко у Москві намагався дізнатися про дії бойовиків на Донбасі

Балух оголосив голодування наприкінці березня 2018 року. Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине – у нього дещо полегшений режим: після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, оскільки схуд на 30 кілограмів. Ми починали його втрачати, тому спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу,

– зазначила Дінзе.

Додамо, що 1 червня з'явилася інформація про те, що стан здоров'я ув'язненого Володимира Балуха значно погіршився.

Нагадаємо, українського активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Після анексії півострова на своєму будинку у селі Серебрянка він вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію. 16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.



19 березня він оголосив безстрокове голодування.