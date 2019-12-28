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      За все время написал одно письмо: трогательная история пленного Романа Фурсова

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      Жена Романа Фурсова Надежда уже во второй раз поедет на обмен пленных. Ее мужа удерживают в плену с 23 ноября 2017 года. Он был военным, потом строителем, в военкомат пошел, хотя здоровье совсем не позволяло.

      Дочь и сын видели на ютубе, как отца брали в плен и допрашивали в больнице. За это время пленнику разрешили написать одно письмо и только дважды позвонить домой. Однако родные Романа уверены, что на этот раз обмен состоится и муж скоро будет дома.

      Интересно! Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена пленными до конца года: видео

      40-летний командир мотострелковой бригады в 2017 году получил ранение под Крымским. Семья узнала об этом случайно, из российских новостей. С экрана увидели, как окровавленного Романа после суток в полусознании из окопа берут в плен.

      полон
      Романа Фурсова берут в плен

      У мужчины было тяжелое ранение головы, раздроблена рука, оторвано ухо. За 2 года Романа видели только в пропагандистских видео. Постоянной связи с ним нет.

      Он за все время смог написать мне одно письмо. И дважды позвонил,
      – сказала жена пленного Надежда Фурсова.

      В последние дни декабря Надежда, без преувеличения, ждет чудо. Ведь 2 года назад уже ездила встречать Романа. С его мамой двинулись в Киев, но напрасно. Тогда мужа на обмен не привезли.


      У мужчины было тяжелое ранение головы, раздроблена рука, оторвано ухо

      Надежда объяснила, когда пленных обменивали, то их родственникам звонили и говорили об обмене.

      Нам никто не позвонил, но мы почему-то верили, что он должен быть там. Была такая фраза: "раненых отпустят",
      – заметила жена пленного.

      Дома Романа ждет большая семья. Понимают, что домой не сразу, сначала надо пролечиться, но уже готовятся. На этот раз Надежда получила вызов об обмене и убеждена, встретит Романа в ближайшие дни. Верит, что и другие семьи смогут обнять своих. Хотя общаясь с семьями пленных, понимает, их в плену может быть больше, чем есть в официальных списках.

      Что известно об обмене пленными? Во время встречи в нормандском формате лидеры договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Зато последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридического очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Еще одна преграда появилась 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.


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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Инфографика
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