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      За весь час написав один лист: зворушлива історія полоненого Романа Фурсова

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      Дружина Романа Фурсова Надія вже вдруге поїде на обмін полонених. Її чоловіка утримують у полоні з 23 листопада 2017 року. Він був військовим, потім будівельником, у військкомат пішов, хоча здоров'я геть не дозволяло.

      Донька та син бачили на ютубі, як батька брали в полон і допитували у лікарні. За цей час бранцю дозволили написати одного листа і лише двічі подзвонити додому. Однак рідні Романа впевнені, що цього разу обмін відбудеться і чоловік незабаром буде вдома.

      Цікаво! Контактна група погодила умови звільнення й обміну полоненими до кінця року: відео

      40-річний командир мотострілецької бригади у 2017 році отримав поранення під Кримським. Родина дізналася про це випадково, із російських новин. З екрана побачили, як закривавленого Романа після доби в напівсвідомості з окопу беруть у полон.

      полон
      Романа Фурсова беруть у полон

      У чоловіка було важке поранення голови, роздроблена рука, відірване вухо. За 2 роки Романа бачили лише у пропагандистських відео. Постійного зв'язку з ним немає.

      Він за весь час зміг написати мені один лист. І двічі подзвонив,
      – сказала дружина полоненого Надія Фурсова.

      В останні дні грудня Надія, без перебільшень, чекає на диво. Адже 2 роки тому вже їздила зустрічати Романа. З його мамою рушили в Київ, але марно. Тоді чоловіка на обмін не привезли.


      У чоловіка було важке поранення голови, роздроблена рука, відірване вухо

      Надія пояснила, коли полонених обмінювали, то їхнім родичам дзвонили й говорили про обмін.

      Нам ніхто не подзвонив, але ми чомусь вірили, що він повинен бути там. Була така фраза: "поранених відпустять",
      – зауважила дружина полоненого. 

      Вдома на Романа чекає велика родина. Розуміють, що додому не одразу, спочатку треба пролікуватись, але вже готуються. Цього разу Надія отримала виклик про обмін і переконана, зустріне Романа у найближчі дні. Вірить, що й інші родини зможуть обійняти своїх. Хоча спілкуючись із родинами полонених, розуміє, їх у полоні може бути більше, ніж є в офіційних списках.

      Що відомо про обмін полоненими?Під час зустрічі у нормандському форматі лідери домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичного очищення на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості.Ще одна перешкода з'явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.


      Скільки українців залишаються в полоні ворога / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Обмін полоненими Інфографіка
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