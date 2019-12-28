За весь час написав один лист: зворушлива історія полоненого Романа Фурсова

Дружина Романа Фурсова Надія вже вдруге поїде на обмін полонених. Її чоловіка утримують у полоні з 23 листопада 2017 року. Він був військовим, потім будівельником, у військкомат пішов, хоча здоров'я геть не дозволяло.

Донька та син бачили на ютубі, як батька брали в полон і допитували у лікарні. За цей час бранцю дозволили написати одного листа і лише двічі подзвонити додому. Однак рідні Романа впевнені, що цього разу обмін відбудеться і чоловік незабаром буде вдома.

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40-річний командир мотострілецької бригади у 2017 році отримав поранення під Кримським. Родина дізналася про це випадково, із російських новин. З екрана побачили, як закривавленого Романа після доби в напівсвідомості з окопу беруть у полон.



Романа Фурсова беруть у полон

У чоловіка було важке поранення голови, роздроблена рука, відірване вухо. За 2 роки Романа бачили лише у пропагандистських відео. Постійного зв'язку з ним немає.

Він за весь час зміг написати мені один лист. І двічі подзвонив,

– сказала дружина полоненого Надія Фурсова.

В останні дні грудня Надія, без перебільшень, чекає на диво. Адже 2 роки тому вже їздила зустрічати Романа. З його мамою рушили в Київ, але марно. Тоді чоловіка на обмін не привезли.



У чоловіка було важке поранення голови, роздроблена рука, відірване вухо

Надія пояснила, коли полонених обмінювали, то їхнім родичам дзвонили й говорили про обмін.

Нам ніхто не подзвонив, але ми чомусь вірили, що він повинен бути там. Була така фраза: "поранених відпустять",

– зауважила дружина полоненого.

Вдома на Романа чекає велика родина. Розуміють, що додому не одразу, спочатку треба пролікуватись, але вже готуються. Цього разу Надія отримала виклик про обмін і переконана, зустріне Романа у найближчі дні. Вірить, що й інші родини зможуть обійняти своїх. Хоча спілкуючись із родинами полонених, розуміє, їх у полоні може бути більше, ніж є в офіційних списках.

Що відомо про обмін полоненими?Під час зустрічі у нормандському форматі лідери домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичного очищення на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості.Ще одна перешкода з'явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.



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