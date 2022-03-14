Заберем все, – Арестович о плане освобождения украинских городков и сел

Важной задачей Украины является сохранить армию, способную наносить удар и давить на противника. Только при таком условии, благодаря усилиям ВСУ, других оборонных сил и дипломатии, мы заберем назад все временно захваченные городки и села.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. Оккупанты захватили некоторые небольшие города на Луганщине, но только потому, что они приближены к российским военным аэродромам.

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"Какое бы количество войск там ни выставили в оппозиционную оборону, ее "перемелет" российская авиация без всяких шансов удержать", – отметил он.

По словам Арестовича, теперь у нас есть выбор: либо маневровая оборона, когда ВСУ отходят, чтобы не попасть под сокрушительный удар, а потом снова контратакуют, либо героическая смерть украинских военных, что также не поможет удержать городок или село.

Наша задача сейчас – сохранить армию, потому что мы благодаря усилиям ВСУ, других сил обороны страны и дипломатии заберем все,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Арестович ответил, когда ждать завершения войны: смотрите видео