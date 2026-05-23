Зачем во время ВВК у мужчин забирают телефоны: объяснение ТЦК

У граждан, которые проходят военно-врачебные комиссии, часто изымают мобильные телефоны. В ТЦК объяснили, что делают это из соображений безопасности.

ВВК является режимным объектом, где одновременно находится много военнослужащих. Поэтому использование мобильных телефонов там может создавать риски. Об этом сказала представитель Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, в интервью "Суспільному".

Смотрите также Избиение ветерана в Киеве: военных ТЦК, которые напали на Мороза, отправят в боевые подразделения

Законно ли отбирать телефоны у граждан?

По словам Ляшук, до завершения психологической проверки и ВВК нельзя быть уверенным, что человек не представляет угрозы и не передаст информацию о размещении военных, в частности российским спецслужбам.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец еще в начале года заявлял, что представители ТЦК не имеют права отбирать телефоны у граждан.

По его словам, зафиксированы случаи, когда мужчин забирают прямо с улицы без возможности предупредить семью или собрать вещи. Поэтому связь с ними появляется только через несколько дней – уже после того, когда они прибыли на полигон и могут сами позвонить и сообщить, что проходят обучение.

Тогда на заявление Лубинца отреагировал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Он объяснил, что критика должна сопровождаться предложениями, как решить проблему.

Истомин отметил, что централизованного приказа забирать телефоны у военнообязанных нет. Впрочем, иногда это делают из соображений безопасности – из-за случаев, когда люди публиковали в соцсетях свое местонахождение или видео со сборных пунктов, что могло представлять риск.

Также он напомнил об атаках дронов по ТЦК в Полтаве и Кременчуге.

По его словам, пока нет четкого решения, как урегулировать вопрос об использовании телефонов.