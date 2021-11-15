Заблокировал в салоне: водитель такси задержал подрывника возле больницы в Ливерпуле
Источник:The Sun
Возле госпиталя в Ливерпуле 14 ноября взорвался автомобиль такси. В результате погиб один пассажир. Выяснилось, что он и был взрывателем.
Водитель запер взрывателя в такси
Если бы не водитель такси Дэйв Перри, погибших было бы гораздо больше. Ему удалось быстро отреагировать на подозрительного пассажира и сохранить жизнь пациентам и персоналу больницы.
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Этот парень подорвал себя, но мой друг (водитель – 24 канал) в порядке. Он получил несколько ранений, ожогов, лопнули барабанные перепонки и немного осколков, но с ним все хорошо.
– рассказал Стивен Томас.
По его словам, Перри заметил странное поведение пассажира. На его одежде мигал какой-то свет. Сначала мужчина сказал отвезти его в центр города, а затем передумал и велел остановиться возле больницы. В один момент водитель выскочил из автомобиля и запер дверь. Именно тогда пассажир и взорвался.
В то же время коллега таксиста, Кев Катберсон, утверждает, что водитель заперся в автомобиле вместе с взрывателем. Поэтому он сильно пострадал и находится в тяжелом состоянии.
Ему зашили ухо, он получил ожоги и осколочные ранения, а также другие серьезные травмы. Он герой,
– подчеркнул мужчина.
Для помощи Перри уже создали интернет-страницу. Организаторы сбора средств написали: "Его быстрая смекалка, возможно, спасла много жизней".
Заметим, если бы взрывателя не заперли в автомобиле, он мог бы взорвать бомбу в больнице.
Эксперты утверждают о теракте
Специалист по безопасности Уилл Геддес из Международной корпоративной защиты предположил, что за взрывом может стоять "ИГИЛ". В то же время официально следствие пока не квалифицировало дело как теракт.
Что известно о взрыве возле британской больницы
- Трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени. Автомобиль взорвался незадолго после того, как припарковался возле женской больницы Ливерпуля.
- На взрыв уже отреагировал премьер-министр Борис Джонсон. Он поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование и профессионализм.
- Правоохранители задержали троих причастных к взрыву подозреваемых. Это мужчины 21, 29 и 26 лет.