В Министерстве инфраструктуры заявили, что после увольнения Змеиного заблокированным судам с агропродукцией открыли проход через устье Быстрое.

Военные подняли украинский флаг на Змеином 7 июля. Кроме того, на флаге даже оставили символическое послание российскому военному кораблю.

Обратите внимание Поднимем и в Крыму, и на оккупированных территориях: видео поднятие флага на Змеином

Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья.

– говорится в сообщении.

Зеленский об освобождении Змеиного

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 7 июля сообщил, что над освобождением острова работали :

разведка;

Силы специальных операций;

"альфовцы";

СБУ;

пограничники;

артиллеристы;

Военно-Морские силы;

Воздушные силы.

"И пусть теперь каждый российский капитан – будь то корабль или самолет – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", – подчеркнул президент.

Остров Змеиный зачистили от русских оккупантов. Удалось уничтожить около 20 единиц вражеской техники. Также там обнаружили заброшенную российскую амуницию и сплошные руины

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