"Заблудились на "учениях": военный блоггер показал оккупантов, вернувшихся домой в гробах

Российские оккупанты терпят в Украине колоссальные потери. На этот раз офицер ВСУ и военный блоггер Анатолий Штефан раскрыл имена еще троих убитых врагов.

Штефан заметил, что они заблудились на "учениях". Однако уже вернулись домой.

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Заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой. Слава Нации. Смерть врагам,

– написал Штефан.

Речь идет про:

Александра Щеткина (майор, Таманская дивизия) – заместитель командира 1 мотострелкового полка по военно-политической работе;

Александра Курганова – должность и звание пока неизвестны;

Биляла Слонова.

Вернувшиеся в гробах оккупанты / телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"

Владимир Зеленский во время обращения в ночь на 21 марта отметил, что российские военные, вторгшиеся в Украину, никак не могут найти дорогу домой. Поэтому украинские защитники помогают им с дорогой на суд Божий.

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