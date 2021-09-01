Заблудился в трех соснах, – Кулеба ответил Лаврову на слова про Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на слова про Владимира Зеленского. Кремлевский политик заявил, мол, украинский президент делает заявления "не от большого ума".

Кулеба поддержал утверждение Зеленского о том, что "российский газ – самый грязный в мире". Дипломат добавил, что это также касается российской пропаганды.

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Ответ Кулебы Лаврову

Украинский министр сказал Лаврову, что Россия пытается украсть украинскую историю.

Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо,

– подчеркнул Кулеба.

Что этому предшествовало

Зеленский в США встретился с министром энергетики Дженнифер Гренхольм. Беседуя с чиновницей, президент назвал российский газ "самым грязным в мире".

Зеленский сказал так "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Лавров резко ответил украинскому лидеру. Он дерзко заявил, что Зеленский делает такие заявления "не от большого ума".