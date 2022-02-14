Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч больных COVID-19
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 993 человека, среди них 1 447 детей и 252 медработника.
Статистика распространения коронавируса
В больницы госпитализировали 2 270 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 142 человека. В то же время выздоровели– 9 338 человек.
Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации
Какие темпы тестирования? Снижение заболеваемости можно объяснить меньшим количеством проведённых тестов. Так, в воскресенье, 13 февраля, в Украине провели 60 375 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 26 587, методом ИФА – 1 873 и 31 915 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.
Количество больных коронавирусом в регионах за сутки
- Киев – 2 293;
- Винницкая область – 401;
- Волынская область – 445;
- Днепропетровская область – 1 171;
- Донецкая область – 737;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 468;
- Ивано-Франковская область – 436;
- Киевская область – 530;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 245;
- Львовская область – 736;
- Николаевская область – 746;
- Одесская область – 1 519;
- Полтавская область – 222;
- Ровненская область – 395;
- Сумская область – 500;
- Тернопольская область – 361;
- Харьковская область – 1 1107;
- Херсонская область – 721;
- Хмельницкая область – 564;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 571;
- Черниговская область – 713.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания. По состоянию на 14 февраля известно о 3 788 395 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 950 человек.
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