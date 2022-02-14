Заболеваемость упала: за сутки в Украине почти 17 тысяч больных COVID-19

14 февраля 2022 , 08:16
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Источник:

Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 993 человека, среди них 1 447 детей и 252 медработника.

Статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 2 270 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 142 человека. В то же время выздоровели– 9 338 человек.

Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации

Какие темпы тестирования? Снижение заболеваемости можно объяснить меньшим количеством проведённых тестов. Так, в воскресенье, 13 февраля, в Украине провели 60 375 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 26 587, методом ИФА – 1 873 и 31 915 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.

Количество больных коронавирусом в регионах за сутки

  • Киев – 2 293;
  • Винницкая область – 401;
  • Волынская область – 445;
  • Днепропетровская область – 1 171;
  • Донецкая область – 737;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 468;
  • Ивано-Франковская область – 436;
  • Киевская область – 530;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 245;
  • Львовская область – 736;
  • Николаевская область – 746;
  • Одесская область – 1 519;
  • Полтавская область – 222;
  • Ровненская область – 395;
  • Сумская область – 500;
  • Тернопольская область – 361;
  • Харьковская область – 1 1107;
  • Херсонская область – 721;
  • Хмельницкая область – 564;
  • Черкасская область – 823;
  • Черновицкая область – 571;
  • Черниговская область – 713.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания. По состоянию на 14 февраля известно о 3 788 395 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 950 человек.

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Автор: Анастасія Лукашевська