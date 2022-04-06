В забор посольства России в Бухаресте врезался автомобиль: вспыхнул пожар

В посольство России в Бухаресте въехал автомобиль. Машина врезалась в забор, окружавший здание.

После этого автомобиль загорелся и вспыхнул пожар. Инцидент произошел сегодня, 6 марта, около 7:00.

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Жест мог быть намеренным

По информации источников издания Digi24, такой жест мог быть намеренным. Якобы водитель сознательно подъехал к главным воротам и врезался в забор.

Фотографии с места инцидента / Фото Октава Ганея, Inquam

В результате инцидента водитель скончался

Как сообщают в СМИ, охранник якобы приказал водителю немедленно покинуть место инцидента, однако тот кричал, а затем – поджег себя. Находившийся за рулем мужчина не выжил.

В районе перекрыли движение. Криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства с места происшествия.

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