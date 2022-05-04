Забрали даже детскую гитару: в Запорожье россияне обворовали пенсионерку

Российские военные в Запорожье обворовывают не только магазины, но и дома украинцев и людей. Для второй в мире армии мародеров такое не в первый раз.

Так, в Мелитополе вооруженные оккупанты обобрали 65-летнюю пенсионерку Любовь Колесник. Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

К теме Пережила ядерные испытания: жуткий рассказ пенсионерки, которая из-за обстрелов живет в подвале

По его словам, женщина торговала на рынке одеждой, до этого работала на молокозаводе. То есть никаких причин для того, чтобы ее в чем подозревать – нет.

Так что российские захватчики и преступники еще и обокрали дом пенсионерки, непонятно почему. Хотя объяснять варварские действия русской армии уже давно не стоит.

Они опрокинули вверх дном весь ее дом, искали документы и фотографии. Некоторые вещи просто похитили. В частности, забрали детскую гитару,

– рассказал журналист.

Последние новости из Запорожья

Жители Запорожья около 23:40 3 мая услышали звуки, похожие на взрывы. Местные власти заверили, что опасности не было. Известно, что это сработали системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, украинские военные продолжают уверенно защищать родные земли от оккупантов. Так, в Запорожье удалось уничтожить более сотни российских захватчиков. Известно, что все они являлись военнослужащими 1 армейского корпуса. Уничтожить их удалось нашим военным в Запорожской области. Сейчас же тела более ста захватчиков лежат в центральном морге Горловки.

Российские преступники в Запорожье: обнародовали имена

Украинская разведка обнародовала список российских оккупантов, совершающих преступления против украинцев на Мариупольском и Запорожском направлениях. В нем оказался 291 гвардиец мотострелкового полка русской армии.

С полным списком можете ознакомиться – по ссылке.

Разведчики заверили, что ни одному оккупанту не удастся избежать ответственности за совершенные преступления.

Достойно внимания – элитные подразделения России убегают с войны в Украине: смотрите видео 18+

С начала полномасштабной войны России против Украины удалось уничтожить 24 200 оккупантов. Также говорится о более чем 1000 танках, а также 2500 бронированных боевых машин.