Шредер подал в суд на Бундестаг, который лишил его части привилегий из-за связей с россией

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг с требованием восстановить привилегии, которых его лишили в мае этого года. Речь идет об отдельном офисе и сотрудниках, которые бывшему главе правительства ранее оплачивали из федерального бюджета.

Официальное заявление Бундестага объясняет упразднение некоторых привилегий экс-канцлера элементарным отсутствием потребности в них и сокращением расходов. Однако немецкие СМИ указывают на недовольство депутатов немецкого парламента тесными связями Шредера с путиным, что, по их мнению, бьет по имиджу Германии на международном уровне, поэтому некоторые привилегии у экс-чиновника де-факто и забрали.

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Иск Шредера против Бундестага

Адвокат Шредера Михель Нагель от имени экс-канцлера подал иск против Бундестага в Берлинский административный суд. В нем говорится, что решение бюджетного комитета немецкого парламента об отмене привилегий друга путина якобы является незаконным.

Ссылаясь на вывод Бундестага, что Шредер "больше не выполняет свои обязанности", юристы утверждают, что нет никаких определенных обязанностей, которые должен выполнять экс-канцлер.

Адвокаты бывшего высокопоставленного чиновника утверждают, что решение комитета "написано на лбу" и не обосновано, якобы напоминает "правила какой-то абсолютистской монархической страны", и поэтому не может быть оправданным в демократическом правовом государстве.

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Напомним, что Шредера жестко критиковали за его приверженность россии и близость к владимиру путину. Однако бюджетный комитет не упоминает о связи экс-канцлера с российскими энергетическими компаниями и не объясняет решение отменить часть привилегий чиновника его позицией относительно российско-украинской войны.

Отмечается, что в прошлом году на офис Шредера и зарплаты его сотрудников из федерального бюджета Германии потратили более 400 тысяч евро. В мае эти расходы сократили, впрочем, экс-канцлер продолжил получать пенсию в размере 8 300 евро в месяц и оплачиваемую личную охрану.

Добавим, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение бюджетного комитета Бундестага упразднить часть привилегий Шредера в мае, назвав это "логическим шагом".

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