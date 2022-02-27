Забрали у россиян 4,5 миллиона долларов и отдали Украине: Dmarket стал союзником на киберфронте

Коварное нападение России на Украину встретило храброе сопротивление на абсолютно всех фронтах. Враг несет безумные потери как в военной, так и других сферах.

Весь мир стал на сторону Украины и всеми силами помогает нам отразить нападение российских оккупантов. Враг терпит безумные неудачи: ВСУ и территориальная оборона успешно уничтожают захватчиков, а санкции, закрытие воздушного пространства для российских самолетов и отказ частных компаний сотрудничать с агрессором становятся сокрушительными ударами по России.

Интересно Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Dmarket присоединился к борьбе с Россией

Dmarket решил внести свой вклад в борьбу Украины с российскими оккупантами. Площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items заморозила все счета, принадлежавшие пользователям из России и Беларуси.

Таким образом, Dmarket удалось собрать 4,5 миллиона долларов. Все деньги компания перечислила на нужды украинской армии.

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