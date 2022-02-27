Увесь світ став на бік України та усіма силами допомагає нам відбити напад російських окупантів. Ворог зазнає шалених невдач: ЗСУ та територіальна оборона успішно знищують загарбників, а санкції, закриття повітряного простору для російських літаків та відмова приватних компаній співпрацювати з агресором стають нищівними ударами по Росії.

Цікаво Євросоюз повністю закриває свій повітряний простір для Росії

Dmarket долучився до боротьби з Росією

Dmarket вирішив зробити свій внесок у боротьбу України з російськими окупантами. Майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items заморозив усі рахунки, які належали користувачам з Росії та Білорусі.

Таким чином Dmarket вдалося зібрати 4,5 мільйона доларів. Усі гроші компанія перерахувала на потреби української армії.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.