В Харьковской области священник, приехавший освятить пасхальные корзины, поливал прихожан из сел Шийковка и Изюмское прямо из ведра. Все потому, что забыл святую воду.

Верующие ждали священника на 6:00. В телеграмм-каналах пишут, что он не отвечал на звонки и приехал святить корзины в 08:30.

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Священник забыл пасхальные атрибуты

Священник приехал без всех необходимых атрибутов. Святую воду, свечи и кадила он не взял. Мужчина сказал, что якобы "очень спешил и все забыл". Поэтому священник решил набрать обычную воду в ведро и "освятить" ею присутствующих.

Перед ним по традиции люди собирали пожертвования в специальный ящик.

Как отреагировали местные жители

Местные жители удивились действиями священника. Однако их скорее повеселил "стиль работы" служителя церкви.

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