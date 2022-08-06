Зачем Эрдогану переговоры с путиным: политолог объяснил планы Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в сочи, чтобы пообщаться с кремлевским диктатором владимиром путиным. Встреча продолжалась 4 часа.

Турецкому лидеру нужны эти переговоры по нескольким причинам. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Оригинальное лидерство

В нем (Эрдогане – 24 канал) тлеют амбиции быть пашой, он всегда мечтал быть чисто турецким историческим персонажем, собственно влияющим на политику региона,

– сказал политолог.

По мнению Давидюка, пока Турции удается сохранять нейтралитет. В интервью BBC Леонид Кучма отметил, что Босфор не пропускает россии подкрепление и выпускает украинское зерно. Кроме того, Турция остается надежным партнером Украины в реализации стратегически важных проектов и направлений сотрудничества. Речь, в частности, о беспилотниках Bayraktar.

"Да, подторговывает (Турция – 24 канал) с россией, и в сочи корабли возит, и рыбу продает. Но баланс добра и зла сохраняется", – считает политолог.

Возможность переговоров с крупными западными лидерами

Следует понимать, что Эрдоган надеется попасть на переговоры к крупным западным лидерам, доверие которых он потерял и давно пытается вернуть.

Не менее важно, что сегодня в Турции инфляция на уровне 80%. Следовательно, президенту нужно отвлечь внимание людей, показать какую-то другую политику. "Поэтому Эрдоган будет перефокусироваться на "международку", будет демонстрировать там свои умения. Он понимает, что населению нужно что-то предлагать, ведь скоро выборы, которые ему нужно выигрывать", – говорит политолог.

Шанс для Турции стать миротворческой площадкой

Как отмечает Давидюк, Эрдоган захочет, чтобы мирные договоренности проходили в Турции на его территории. Для него очень важно стать площадкой мирного урегулирования.

Турция находится в поясе конфликтов – от Сирии и Ирана до Кавказа. Он захочет стать такой миротворческой площадкой, которая может быть Швейцарией между Кавказом, Черным морем и Ближним Востоком. Ему нужно стать третейским судьей, который будет наращивать его геополитические мышцы,

– резюмировал Давидюк.

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