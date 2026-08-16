"Все отсюда и началось": Буданов объяснил, зачем Кремлю манипуляции вокруг Киево-Печерской лавры

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил, зачем Кремлю нужны манипуляции вокруг Киево-Печерской лавры. Он отметил, что это – одна из крупнейших православных святынь мира, а ее принадлежность Украине разрушает целую ветвь российской пропаганды.

Поэтому Россия пытается переписать историю и манипулировать темой Лавры, – передают слова Буданова "Факты ICTV".

Что Буданов сказал о Лавре?

Кирилл Буданов напомнил, что из Киева началось все.

Отсюда и Москва была построена – все отсюда пошло. А не наоборот, как бы им ни хотелось рассказать. А если жить в их парадигме, то всего этого не должно существовать. То есть Украину, по их пониманию, создал Ленин. А это не укладывается в то, что Лавре сейчас почти тысяча лет,

– сказал он.

На вопрос журналистки, теряет ли Кремль сейчас информационное доминирование по теме Лавры, Буданов добавил, что он в этом и не доминировал. Россияне лишь манипулировали этим.

"Это было и, к сожалению, будет еще в течение определенного периода времени точно", – отметил глава ОП.

Журналистка также поинтересовалась, насколько "русский мир", по мнению Буданова, уже покинул территорию Лавры.

"Русский мир" и Лавра – это вещи абсолютно несовместимые. Это Киево-Печерская лавра, она всегда была православной святыней, она такой и остается. И никакой политик, никакой политики не может быть в таких вещах. И никакого "русского мира",

– сказал чиновник.

Напомним, что Киево-Печерская лавра 15 августа отметила свое 975-летие. По этому случаю была открыта выставка "Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры".

Ее посетил, в частности, генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани, который впервые приехал в Украину в этой должности.

Владимир Зеленский 15 августа также подписал указ № 726/2026 "О национальных святынях украинского народа". Он предусматривает определение объектов, которые получат такой статус, а также разработку механизмов их охраны.