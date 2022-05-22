Зачем Кремлю война в Приднестровье: названа стратегическая цель Путина, касающаяся Украины

Российский президент Владимир Путин может объявить военное положение и развязать войну на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье. Такое развитие событий допустили в Национальной разведке США.

По мнению экспертов, это очередная попытка Путина запугать Европу и продемонстрировать хоть какую-то силу. О том, чем может обернуться для Украины новое посягательство российского диктатора на чужие территории – читайте в материале сайта 24 канала.

Читайте также Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины подразделений

Козырный ход России

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, рассказали, что в сложившейся ситуации следует выделить несколько моментов.

Во-первых, российские специальные службы, щедро финансировавшиеся, сейчас должны выполнять приказ "из шкуры лезть", чтобы доказать результат вложений.

Эти агентурные сети действуют по всей Европе, и от обострения в Молдове действительно выиграть не удастся. Сейчас там находится ограниченная группировка россиян (хотя и один из крупнейших в регионе складов боеприпасов), ротация/накопление сил затруднены, а Украина готова к обороне своих территорий.

Эксперты говорят, что российская армия в Приднестровье не боеспособна / Фото Getty Images

Москва стремится сделать козырный ход, который напугает Европу призраком 1990-х годов – восстановлением горячей фазы на Балканах. Можно с уверенностью говорить, что ставка именно на это – устрашить континент цепочкой нестабильности, которая перебросится на членов ЕС/НАТО. Ведь тогда начнется активизация в Боснии, усилится давление на границе с Косово – все то, чего нам не нужно. Поскольку внимание будет забираться у нас в пользу широкой палитры вызовов,

– подчеркнули специалисты.

Важно Угроза дестабилизации в Молдове существует: политолог рассказал о циничных планах Путина

Россия работает над ошибками

Второй момент – недавние ротации региональной элиты России. Эта тенденция (работа над ошибками) продолжится, потому что Кремль хочет системно подойти к длительной войне в Украине и наладить как внутреннее спокойствие, так и организацию "экспедиционных сил" в Украине после разгрома многочисленных группировок и непропорциональных человеческих потерь.

В то же время, если говорить о введении военного положения, эксперты уверены, что это будет больше касаться приграничных регионов (если решение все же будет принято). Но не стоит рассчитывать, что это случится скоро – сейчас ресурсы для распространения конфронтации ограничены.

Стратегическая цель в Причерноморье – украинские города на море / Фото Getty Images

В-третьих, Молдова также получает предупреждения и разведывательные данные о действиях России, как и Украина. Дестабилизация ситуации там возможна, но и условия сильно отличаются от наших: Кремль не объявит о второй специальной операции, сил в Приднестровье мало, а соседние страны могут реально помочь провести мероприятия по нейтрализации угрозы, если таковая возникнет,

– отметили эксперты.

Стратегическая цель Путина

Они отметили, что стратегическая цель в Причерноморье – наши города на море: Одесса, Николаев, Черноморск, Очаков и другие. Вопрос, поможет ли вовлечение сил в Приднестровье усилить угрозу (или даже начать блокаду) наших городов, сложный, потому что инфраструктура для обороны на Юге существует, и она демонстрирует эффективность.

Также интересно – ВСУ готовятся поджаривать орков оружием от США: смотрите видео

Снабжение западным вооружением означает, что остановить силы возможно. Сложнее всего говорить о юге Одесщины – там действительно могут возникнуть проблемы, но это уже действительно будет сигналом Кишиневу, что наступило время.