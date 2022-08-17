Для чего в Запорожье создали военную комендатуру: объяснение главы ОВА
В Запорожье создают военную комендатуру. Это нужно для решения проблем при пересечении линии разграничения.
Военное командование вместе с ОВА ввело в действие постановление Кабмина. Об этом рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Для чего нужна военная комендатура
Дело в том, что в Запорожской области находится коридор, по которому все пересекают линию столкновения. Чтобы упорядочить возникающие в таких ситуациях проблемы, создали комендатуру.
Старух отметил, что в постановлении четко выписаны функции комендатуры. В частности, определено, что должен делать комендант, а что – другие контролирующие органы, пограничники, нацполиция и т.д.
В течение недели комендатура должна заработать. По словам Старуха, это улучшит ситуацию в регионе.
Что этому предшествовало
- Министр реинтеграции Ирина Верещук 14 августа сообщила о создании комендатуры в Запорожье.
- Она добавила, что вскоре должны назначить коменданта, который будет отвечать за гражданскую логистику для пересечения линии разграничения.
- Ранее правоохранители разоблачили схему, по которой некоторые сотрудники Запорожской ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему. Они получали деньги за беспрепятственное прохождение "фильтрационных" мероприятий и выезд вне общей очереди машин на временно оккупированные территории.