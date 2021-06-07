Зачем нам что-то дорисовывать, – Кремль отреагировал на новую форму сборной Украины по футболу

В Кремле уже отреагировали на новую форму, в которой украинская сборная будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. Сказали, что регулировать все аспекты должен УЕФА.
Возможная встреча команд России и Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу не повлечет напряжение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между россиянами и украинцами", – сказал Песков.
Реакция Кремля на форму
По словам Пескова, он не знает, направляла ли российская сторона запрос из-за формы в УЕФА. При этом чиновник резко прокомментировал форму. Его спросили, собирается ли Россия нанести любую символику на свою форму.
Зачем нам рисовать? У нас все есть,
– сказал Песков.
Что этому предшествовало
- Главным элементом дизайна новой формы стала карта Украины. Также на футболке разместили лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Украинцам понравился новый дизайн формы для сборной. Однако россиян раздражило еще одно напоминание о том, что Крым – это Украина. В России утверждали якобы о "политической провокации".