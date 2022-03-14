Зачем натягивать на Россию такой позор, – Подоляк об обращении Москвы к Китаю за помощью
14 марта 2022 , 01:04Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Западные СМИ пишут, что Кремль просит помощи у Китая в войне против Украины. На это уже отреагировали в Офисе Президента.
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что на фоне провальной сухопутной операции в Украине репутация России – ничто.
Важно Россия просит Китай о военной помощи, – СМИ
Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (РБ, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину,
– подчеркнул Подоляк.
Что Россия хочет от Китая
- По информации СМИ, Россия попросила Китай предоставить ей военное оборудование и поддержку войны.
- Кроме того, Путин попросил Си Цзинпина о дополнительной экономической помощи из-за обвала экономики после масштабных санкций.
К слову, администрация Байдена пытается договориться с Пекином, чтобы тот не помогал России.
Кстати – Россию ждет дефолт, ситуация критическая – член совета Нацбанка: