Зачем оккупанты снова объявили о захвате уже захваченного

Российская пропаганда сегодня внезапно упомянула о Кинбурнском полуострове (косе) и начала на уровне своих "центральных информационных агентств" заявлять об установлении над ним "контроля" российскими захватчиками.

Информационная атака

Также в формате херсонских "говорящих голов" оккупантов и их "корреспондентов" агрессор начал "сыпать обещаниями" о якобы перспективах "захвата острова Первомайский" между косой и Очаковом, а также о "десанте" в сам Очаков.

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В этом "шоу угроз" основная проблема в том, что периодическое присутствие войск захватчика на косе уже два месяца не является какой-то тайной.

В открытых источниках уже сообщалось и о преступлениях захватчиков против мирного населения, включая расстрелы, и о потерях оккупантов на полуострове, включая пленных.

Что происходит

Нынешнюю "кинбурнскую активность" врага можно объяснить несколькими факторами.

Первый очевидный – попытки всевозможных манипуляций и дезинформаций, нацеленные на украинских военных, но не мне это комментировать.

Второй может объясняться тем, что в Херсоне тамошние фейковые "вожаки" объясняли свое ничтожество "московскому ревизору" Кириенко в частности тем, что "Украина блокирует выход в море".

Ну, и для пропагандистского измерения оккупантам важно, чтобы ворованное херсонское зерно направлялось к "коллегам и друзьям" в южных странах не через Крым, а напрямую.

Поэтому в Кремле могли "топнуть ножкой" и начать "бурную информационную активность".

Третий фактор может быть в том, что Кириенко на этот раз успешно вернулся в Россию из оккупированного Херсона живым.

Но, говорят, два российских генерала, включая одного спецслужбовского, который в частности должен был отвечать за фейковый сентябрьский "референдум", сегодня ночью такого счастья были, вероятно, навсегда лишены.

Поэтому агрессор в своих традициях переводит "недуг в превосходство" и начинает, пока в сети не начали насмехаться над жареным генеральским окороком, бурно рассказывать о всевозможных "бедах" украинского войска.