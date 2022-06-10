Інформаційна атака

Також у форматі херсонських "говорючих голів" окупантів та їх "кореспондентів" агресор почав "сипати обіцянками" про нібито перспективи "захоплення острову Первомайський", що між косою та Очаковом, а також про "десант" у сам Очаків.

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У цьому "шоу погроз" основна проблема в тому, що періодична присутність військ загарбника на косі вже два місяці не є якоюсь таємницею.

У відкритих джерелах вже повідомлялося й про злочини загарбників проти мирного населення, включно із розстрілами, й про втрати окупантів на півострові, включно із полоненими.

Що відбувається

Нинішню "кінбурнську активність" ворога можна пояснити декількома факторами.

Перший очевидний – спроби всіляких маніпуляцій та дезінформацій, націлені на українських військових, та не мені це коментувати.

Другий може пояснюватися тим, що у Херсоні тамтешні фейкові "керманичі" пояснювали свою нікчемність "московському ревізору" Кірієнку зокрема тим що "Україна блокує вихід у море".

Ну, й для пропагандистського виміру окупантам важливо, щоб крадене херсонське зерно прямувало до "колег і друзів" у південних країнах не через Крим, а напряму.

Тому у Кремлі могли "топнути ніжкою" та почати "бурхливу інформаційну активність".

Третій фактор може бути в тому, що пан Кірієнко цього разу успішно повернувся до Росії з окупованого Херсону живим.

Але, кажуть, два російські генерали, включно з одним спецслужбівським, якій зокрема мав відповідати за фейковий вересневий "референдум", сьогодні вночі такого щастя були, ймовірно, назавжди позбавлені.

Тому агресор у своїх традиціях переводить "недуг у перевагу" та починає, поки у мережі не почали глузувати із смаженого генеральського окороку, бурхливо розповідати про всілякі "біди" українського війська.