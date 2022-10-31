Белорусы и россияне вешают на свои танки "мангалы" и железные ведра. Это дает тепло, поэтому таким образом оккупанты пытаются обмануть ВСУ, чтобы те не попали в технику. Действительна ли такая "инновация" – читайте объяснение эксперта в статье.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он подчеркнул, что то, что белорусы до сих пор оставляют такие "мангалы" на своих танках, означает, что они не читают новости.

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Ведь, по его словам, россияне начали снимать эти "мангалы" еще летом , ведь на практике оказалось, что:

во-первых, это не работает как "защита",

во-вторых, это создает для танкистов новую проблему – этот "мангал" падает на башню танка и блокирует выход россиянам.



оккупанты цепляют железные ведра или "мангалы" к танку / Скриншот с видео

Как должна работать такая "инновация"

Катков объяснил, что идея этой "инновации" заключается в том, что у "Джавелинов", например, есть тепловизионная наводка, которая, по задумке россиян, может перенавестись с тепла двигателя на этот "мангал" или ведро .

Но на самом деле это так не работает, ведь когда разрабатывали Джавелин, то предполагали, что на поле боя будут пожары, поэтому это продумано. В этой ракете есть "банк целей", оператор обводит необходимый объект и ракета летит на него,

– объяснил эксперт Defense Express.

Он говорит, что в этом "банке" нет "магналов" или "ведра", поэтому ракета точно попадет в двигатель.

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К тому же, как заметил Катков, если этот танк будет ехать по бездорожью, то это "ведро" может отвалиться и выпачкать еще и важные детали.

Зачем оккупанты это делают

По мнению эксперта Defense Express, здесь есть два варианта:

люди, которые это делали, никогда не ездили на танке,

или они это сделали для психологической поддержки собственных танкистов.

Ведь они понимают, что от "Джавелина" не спасет ничто, потому что он бьет прямо в башню. Поэтому я считаю, что для психологической поддержки и сделали такое "ведро" или "мангал", чтобы россияне не боялись "Джевелинов",

– подытожил Катков.

Кстати, российские военные массово на ней гибнут. По состоянию на 31 октября ВСУ ликвидировали уже 71820 вражеских армейцев. Только за минувшие сутки ряды мертвых кафиров пополнили 620 российских солдат. Наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.