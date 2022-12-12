Зачем оружие: чтобы "вдохновить подвиг", оккупантам на фронт собирают баяны и балалайки
Минобороны России объявило сбор музыкальных инструментов для отправки на фронт. Людей просят приносить оккупантам баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары и балалайки.
Соответствующее письмо Минобороны страны-террористки направило в Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Там убеждены, что музыкальные инструменты российским оккупантам необходимы для "поддержания боевого духа, сплочения, воодушевления подвигов и морально-психологической разгрузки". Об этом сообщают российские СМИ.
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Это первый народный сбор в России с участием власти
Балалайки и аккордеоны – это первое "народное собрание", которое организовали не волонтеры, а непосредственно России Минобороны на официальном уровне.
Чаще всего такие мероприятия организуются силами родственников "мобиков" или добровольцами. В России на нужды армии собирают прокладки для использования в качестве стельок, носков, трусов и даже вычесывают собак для сбора пряжи.
Иногда на нужды "чмобиков" собирают по приказу руководителей
Российские спецназовцы и профессиональные бойцы обмундированы хорошо. Однако что касается мобилизованных, то они испытывают трудности с обмундированием, они вынуждены за свои деньги покупать себе форму и зимнюю одежду. Также российские волонтеры в соцсетях организуют акции сбора, чтобы обеспечить кафиров лекарствами, одеждой и едой.
Но даже такие акции не всегда проходят добровольно. В некоторых регионах бюджетников заставляют собирать деньги на нужды армии или просто рассчитают необходимые суммы по зарплате.
С временно оккупированных территорий хотят мобилизовать 17-летних
- В Генштабе ВСУ заявили, что в декабре Кремль хочет начать новую волну мобилизации. Ее планируют проводить скрытно, чтобы это не вызвало протестов среди россиян.
- Российские власти все отрицают, однако об этом сообщают и так называемые "оппозиционные" СМИ страны-террористки. Также стоит учесть тот факт, что в России до сих пор мобилизуют людей, хотя частичная мобилизация там "официально завершилась" в конце октября.
- Кроме того, известно, что Кремль начал подготовку к мобилизации. 17-летних юношей с временно оккупированных территорий Украины.