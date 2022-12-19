Клянутся, что "ломать" Лукашенко не будет: в Кремле объяснили цель визита Путина в Беларусь
Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря прибыл в Минск. Там он должен встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Владимир Путин уже прибыл в Беларусь. В росСМИ назвали свою версию, почему российский диктатор решил посетить Лукашенко.
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Зачем Путин прибыл в Минск
Российский диктатор приехал в Беларусь впервые с июня 2019 года. Во время предыдущего визита в Минск Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр.
В Кремле утверждают, что Путин прилетел в Минск, чтобы обсудить "новые цели и задачи союзной группировки войск".
В частности, об этом 19 декабря заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "Новые цели и задачи союзной группировки войск России и Беларуси обсуждаются лидерами в текущем режиме", – сказал Песков.
При этом представитель Кремля утверждает, что разговоры о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Беларуси в войне против Украины, "глупы и безосновательны".
"Программа" встречи
- Как пишут белорусские СМИ, "программа переговоров Лукашенко и Путина должна быть насыщенной". Стороны подробно обсудят весь спектр самых актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
- Затем диктаторы продолжат переговоры в формате с глазу на глаз, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Путин прибыл в Минск, чтобы давить на Беларусь
- Аналитики в Институте по изучению войны отмечают, что визит Путина может быть частью демонстрации об активности. А еще – это возможная очередная попытка создать информационные условия нового этапа войны.
- Эксперты отметили, что последние события являются тревожными звоночками. Речь идет и о встрече Путина со своими подчиненными накануне, и о визите Шойгу в зону боевых действий, и о самом визите диктатора из Кремля в Лукашенко.
- Все это показывает новый этап в представлении, планировании, а также ведении войны. И это может означать, что возобновление наступления на Украину может произойти в ближайшие месяцы.