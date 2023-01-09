Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что на предложение "перемирия" на Рождество никто не согласился, это было понятно и по реакции Запада.

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По его словам, на Пасху Владимир Путин не объявлял "перемирие", а на Новый год специально отправил дроны и ракеты.

А тут решил на Рождество объявить "перемирие". Понятно, что Путин не верит ни в какого Бога, а "перемирие" ему требовалось, потому что он боялся, что ВСУ могут на Рождество повторить удар в Макеевке. Россияне же снова могли где-то собраться на празднование, и их могли где-то "накрыть",

– объяснил Тизенгаузен.

По его мнению, так и случилось бы, поэтому Путин испугался или по совету военачальников решил поиграть в "доброго царя".

"Путин понимает, что у него все, что осталось – это ядерное оружие. И еще очередная волна мобилизации, которую он может провести, но не понятно, где он возьмет технику и офицеров", – говорит политтехнолог.

Он добавил, что короткое "перемирие" ничего не дало бы России, Путину требуется более длинная пауза, чтобы перегруппировать и перебросить мобилизованные на фронте.

Тизенгаузен прокомментировал "перемирие" от Путина: видео



"Но наши партнеры в ответ на это передают нам технику, которую до этого не передавали – в частности танки, тоже есть разговоры о Leopard. И в новом пакете не указано количество новых установок HIMARS и снарядов к ним", – подчеркнул Тизенгаузен.

Он считает, что никто не устал от войны, только от старого маразматика Путина, которого нужно победить.

Реакция на "рождественское перемирие" Путина