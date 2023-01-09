Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що пропозицію "перемирʼя" на Різдво ніхто не погодився, це було зрозуміло і з реакції Заходу.

До теми Зеленський різко відреагував на удар по Бахмуту під час оголошеного Росією "перемир'я"

За його словами, на Великдень Владімір Путін не оголошував "перемирʼя", а на Новий рік спеціально відправив дрони та ракети.

А тут вирішив на Різдво оголосити "перемирʼя". Зрозуміло, що Путін не вірить ні в якого Бога, а "перемирʼя" йому було потрібно, бо він боявся, що ЗСУ можуть на Різдво повторити удар в Макіївці. Росіяни ж знову могли десь зібратися на святкування, і їх могли десь "накрити",

– пояснив Тизенгаузен.

На його думку, так і сталося б, тому Путін злякався або за порадою воєначальників вирішив пограти в "доброго царя".

"Путін розуміє, що в нього все, що залишилося, – це ядерна зброя. І ще чергова хвиля мобілізації, яку він може провести, але не зрозуміло, де він візьме техніку та офіцерів", – каже політтехнолог.

Він додав, що коротке "перемир'я" нічого не дало б Росії, Путіну потрібно довша пауза, щоб перегрупувати та перекинути мобілізованих на фронті.

Тизенгаузен прокоментував "перемирʼя" від Путіна: відео



"Але наші партнери у відповідь на це передают нам техніку, яку до цього не передавали – зокрема танки, також є розмови про Leopard. І в новому пакеті не названа кількість нових установок HIMARS і снарядів до них", – наголосив Тизенгаузен.

Він вважає, що ніхто не втомився від війни, лише від старого маразматика Путіна, якого треба перемогти.

Реакція на "різдвяне перемирʼя" Путіна