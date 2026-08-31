Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан рассказал 24 Каналу о целях таких атак противника. По его словам, оккупанты стремятся измотать украинцев и проверить систему противовоздушной обороны.

Какова сейчас тактика противника

Авиатор пояснил, что враг запускает по несколько беспилотников с разных направлений, чтобы растянуть тревоги во времени. Россияне направляют их с юга или севера, заставляя систему реагировать на единичные цели над большими городами.

Они делают все для того, чтобы беспокоить нас, влиять на наше психофизическое состояние и использовать определенные вещи, которые у нас сегодня не до конца модернизированы (что касается сигналов воздушной тревоги, – 24 Канал),

– подчеркнул Хазан.

Несмотря на психологическое давление врага, украинские Воздушные силы, как подчеркнул авиатор, демонстрируют высокую эффективность. В среднем, по его словам, они уничтожают от 86% до 94% всех обнаруженных воздушных целей.

Авиатор обратил внимание на необходимость внедрения дифференцированной системы воздушной тревоги по примеру Израиля. В настоящее время подобная система, по словам авиатора, существует в Харькове, но ее следует распространить на Киев, Днепр, Запорожье, Полтаву, Сумы и другие города.

Это недоработка конкретных руководителей, которые этим вопросом не занимаются или занимаются, но результатов этого мы не видим,

– подчеркнул Хазан.

Также Геннадий Хазан отметил, что Украине следует расширять перечень запросов к международным партнерам относительно средств ПВО. В частности, обращать внимание не только на ракеты для Patriot PAC-3, но и на версию PAC-2.

О важности дифференцированной системы тревог: смотрите видео