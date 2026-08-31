Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, озвучив, что, если проанализировать статистику, то за несколько дней Россия использовала полторы тысячи дронов. Большинство из них – реактивные, именно те, которыми россияне проводят атаки на Киев и Киевскую область.

Россия хочет держать украинцев в состоянии шока

Фактически российская армия за почти неделю израсходовала столько, сколько производит за полмесяца. Согласно данным украинской разведки, россияне производят ориентировочно 3 тысячи беспилотников ежемесячно.

Почему я говорю об "окне возможностей"? Потому что это время Россия сейчас использует для того, чтобы продолжать атаковать, непрерывно пытаться держать всех в состоянии шока: и людей, и бизнес, ведь они атакуют логистику, и пытаться показать, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Это я могу сказать однозначно,

– убежден Мусиенко.

Почему? Потому что, по словам военнослужащего, Украина за период полномасштабной войны прошла через различные этапы. Сейчас эта ситуация похожа на то, как враг начал применять против Украины "Шахеды" в октябре 2022 года, впервые задействовав их против Киева и других украинских городов.

У россиян действительно было небольшое окно возможностей, когда они применяли эти БпЛА, они достигали объектов энергетики и критической инфраструктуры. Однако затем, как подчеркнул Мусиенко, было найдено решение в виде развертывания мобильных огневых групп, которые оказались эффективными, особенно на первом этапе борьбы с дронами-камикадзе.

То же самое происходит сейчас. Сегодня обобщается стратегия этих российских атак. В Генштабе ВСУ и в рамках Сил обороны постоянно ведется работа над тем, как повысить эффективность противодействия этим атакам,

– заверил Мусиенко.

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Четыре вывода о том, как Украине действовать дальше

По словам военнослужащего, есть четыре вывода о том, что нужно делать. Первое – это продолжать работу в направлении дронов-перехватчиков, которые могут противостоять реактивным "Шахедам".

Важно как можно быстрее запустить их в более масштабное производство для того, чтобы повысить эффективность и обучить военных, которые будут с этим работать. Тогда, как отметил Мусиенко, перехватов станет больше.

Второе – это продолжать ту работу, которую ВСУ уже проводят. Она связана с поражением на территории России пусковых площадок, установок, радаров, систем противовоздушной обороны для того, чтобы расчищать путь для новых атак. Эта работа продолжается.

В ночь с 29 на 30 августа были поражены пусковые площадки в Орловской области. Кроме того, там находится аэродром "Миллерово", это касалось несколько иного, но Россия его тоже использует как площадку для хранения дронов. И за прошедшие сутки также были достигнуты успехи в поражении радаров. Это противодействие баллистике,

– пояснил Мусиенко.

Он отметил, что стоит смотреть на шаг вперед, поражать другие объекты на территории России, понимая, что враг сейчас задействует реактивные "Шахеды", чтобы попытаться еще и ослабить украинскую ПВО, перенасытить ее для того, чтобы Украина израсходовала больше ракет.

Поэтому, как отметил Мусиенко, не зря российское Минобороны выступило с заявлением о том, что начало подготовку к атакам на энергетику Украины уже с применением, в том числе, ракет. Итак, думать наперед – это значит фактически поражать объекты на территории противника, те, которые должны последовать потенциально сразу после вот этих дроновых атак.

Это, например, стратегическая авиация, как на прошлой неделе были поражены Службой безопасности Ту-95 на аэродроме "Энгельс",

– уточнил Мусиенко.

Подводя итог, он добавил, что есть еще четвертый вывод, который остается неизменным. Это продолжение работы с украинскими партнерами с целью наращивания усилий в сфере ПВО и способности СОУ и далее наносить удары на большие расстояния; увеличение производства дронов и других средств поражения, чтобы была возможность проводить атаки против вражеских объектов.