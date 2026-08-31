Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що якщо проаналізувати статистику, то за декілька днів Росія використала півтори тисячі дронів. Більшість із них – реактивні, якраз ті, якими росіяни атакують Київ та Київську область.

Росія хоче тримати українців у шоковому стані

Фактично російська армія за майже тиждень використала стільки, скільки виробляє протягом пів місяця. Згідно з даними української розвідки, росіяни виготовляються орієнтовно 3 тисячі безпілотників щомісяця.

Чому я кажу про "вікно можливостей"? Тому що цей час зараз Росія сприйняла для того, щоб продовжувати атакувати, безперервно намагатися підтримувати в шоковому стані всіх: і людей, і бізнес, тому що вони атакують логістику, і намагатися показати, що так буде завжди. Але так завжди не буде. Це я можу сказати однозначно,

– переконаний Мусієнко.

Чому? Бо, зі слів військовослужбовця, Україна проходила за період повномасштабної війни різні етапи. От нині ця ситуація схожа з тим, як ворог почав застосовувати проти України "Шахеди" у жовтні 2022 року, вперше застосувавши проти Києва та інших українських міст.

Уросіян було дійсно невелике вікно можливостей, коли вони застосовували ці БпЛА, вони досягали об'єктів енергетики, критичної інфраструктури. Однак потім, як підкреслив Мусієнко, було знайдено рішення у вигляді поширення мобільних вогневих груп, які стали ефективними, особливо на першому етапі боротьби з дронами-камікадзе.

Те ж саме зараз. Сьогодні узагальнюється стратегія цих російських атак. Постійно іде в Генштабі ЗСУ і в межах Сил оборони робота по тому, яким чином наростити ефективність протидії цим атакам,

– запевнив Мусієнко.

Повне інтерв'ю з Олександром Мусієнком: дивіться відео

Чотири висновки, як Україні діяти далі

Зі слів військовослужбовця, є чотири висновки, що потрібно робити. Перше – це продовжувати роботу у напрямку дронів-перехоплювачів, які можуть протидіяти реактивним "Шахедам".

Важливо якомога швидше їх запустити в масштабніше виробництво для того, щоб підвищити ефективність і навчити військових, які будуть з цим працювати. Тоді, як зауважив Мусієнко, перехоплень ставатиме більше.

Друге – це продовжувати ту роботу, яку ЗСУ вже проводять. Вона пов'язана із ураженням на території Росії пускових майданчиків, установок, радарів, систем протиповітряної оборони для того, аби розчищати шлях для нових атак. Ця робота триває.

В ніч з 29 на 30 серпня були уражені пускові майданчики в Орловській області. Крім того, там аеродром "Міллерово", це дещо іншого стосувалося, але Росія його теж використовує як майданчик для зберігання дронів. І за минулу добу теж є успіхи в ураженні радарів. Це протидія балістиці,

– пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що варто дивитися на крок вперед, вражати інші об'єкти на території Росії, розуміючи, що ворог залучає зараз реактивні "Шахеди", щоб спробувати ще й ослабити українську ППО, перенаситити її для того, щоб Україна використала більше ракет.

Тому, як звернув увагу Мусієнко, недаремно російське Міноборони вийшло з повідомленням про те, що почало підготовку до атак по енергетиці України вже із застосуванням в тому числі ракет. Отже, думати наперед — це значить фактично вражати об'єкти на території противника, ті, які мають іти вже наступними потенційно після ось цих дронових атак.

Це, наприклад, стратегічну авіацію, як минулого тижня були уражені Службою безпеки Ту-95 на аеродромі "Енгельс",

– уточнив Мусієнко.

Підсумовуючи, він додав, що є ще четвертий висновок, він залишається незмінним. Це продовження роботи з українськими партнерами з метою нарощування зусиль в сфері ППО і спроможності СОУ забезпечувати далі далекобійні удари; в більшому виробництві дронів та інших засобів ураження, аби була змога атакувати ворожі об'єкти.