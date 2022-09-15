В России никогда не было профессиональной армии, – Подоляк о задачах зэков среди военных врага

Страна-агрессор собирает в ряды "второй армии мира" весь человеческий сброд и привлекает даже зэков. Ведь не может воевать качественно, а умеет только количественно.

Так, россия будет использовать все ресурсы, которые имеет, чтобы воевать с нашим государством. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Российское войско – это насильники и мародеры

Я хочу, чтобы мы все понимали – в россии никогда и не было профессиональной армии. Это вообще всегда зэковская армия,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, россияне всегда делают ставку на штрафбаты или зеков, которые не умеют и не хотят воевать. Даже в советской армии, воевавшей во Второй мировой войне, российское войско состояло именно из насильников и мародеров.

"Там может быть определенное количество спецназа, которое воюет действительно по правилам, потому что в них вкладывали определенное количество денег, тренировали и у них есть психологическая выдержка. Но таких мы уничтожили в первые недели войны – их практически не осталось, поэтому сегодня они берут весь человеческий сброд", – рассказал Подоляк.

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Для чего россия привлекает зеков в армию

Они (россияне – 24 канал) берут зэков именно для того, чтобы создавать этот ужас на поле боя, то есть насилие, массовые убийства безоружных людей и детей, мародерство,

– объяснил советник главы ОП.

Он отметил, что страна-агрессор привлекает в ряды своего оккупационного войска в основном сидящих за убийства, в том числе серийные. Это философия российской армии.

Так, когда оккупанты пришли в Киевскую область, ужасы, которые они там совершали, не были какими-то эксцессами. Это было процедурное решение, принятое на высшем уровне руководства.

Для того чтобы нас унизить, поставить на колени нацию и запугать они (зеки – 24 канал) должны были массово убивать, стрелять в безоружных,

– подчеркнул Подоляк.

"Они должны именно создать этот ужас, когда люди в ХХІ веке не могут поверить, что такое происходит. И знаете, почему они это делали? Потому что они искренне считали, что возьмут нас за 3 дня, а потом спокойно все выжгут и убьют свидетелей, потому что победителей никто не судит, и мир будет думать, что это цивилизованная армия", – отметил советник главы ОП.

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