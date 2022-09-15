Так, росія буде використовувати всі ресурси, які має, щоб воювати з нашою державою. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

До теми Російські військові розривають контракти, відмовляються їхати, тому перекидають зеків, – оглядач

Російське військо – це ґвалтівники та мародери

Я хочу, щоб ми всі розуміли – в росії ніколи й не було професійної армії. Це взагалі завжди зеківська армія,

– наголосив радник голови ОП.

За його словами, росіяни завжди роблять ставку на штрафбати або зеків, які не вміють і не хочуть воювати. Навіть у радянській армії, яка воювала у Другій світовій війні, російське військо складалося саме з ґвалтівників та мародерів.

"Там може бути певна кількість спецназу, яка воює дійсно за правилами, тому що в них вкладали певну кількість грошей, тренували й у них є психологічна витримка. Але таких ми знищили у перші тижні війни – їх практично не залишилось, тому сьогодні вони беруть увесь людський непотріб", – розповів Подоляк.

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Для чого росія залучає зеків до армії

Вони (росіяни – 24 канал) беруть зеків саме для того, щоб створювати цей жах на полі бою, тобто ґвалтування, насилля, масові вбивства беззбройних людей та дітей, мародерство,

– пояснив радник голови ОП.

Він зауважив, що країна-агресорка залучає до лав свого окупаційного війська здебільшого тих, хто сидить за вбивства, зокрема серійні. Це є філософією російської армії.

Так, коли окупанти прийшли в Київську область, ті жахи, які вони там вчиняли, не були якимись ексцесами. Це було процедурне рішення, ухвалене на вищому рівні керівництва.

Для того, щоб нас принизити, поставити на коліна націю та залякати вони (зеки – 24 канал) мали масово вбивати, стріляти у беззбройних,

– наголосив Подоляк.

"Вони мали саме створити цей жах, коли люди у ХХІ столітті не можуть повірити, що таке відбувається. І знаєте, чому вони це робили? Бо вони щиро вважали, що візьмуть нас за 3 дні, а потім спокійно все випалять та вб'ють свідків, бо переможців ніхто не судить, і світ буде думати, що це цивілізована армія", – зазначив радник голови ОП.

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