Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Пока нет формирования дивизии у границ с Украиной, однако, по его словам, в Брянской области собирают до 10 батальонно-тактических групп.

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Военный эксперт отметил, что туда свозят мобилизованных и там их пытаются научить какому-то военному делу.

Но пока формирование какой-то ударной группировки там не наблюдается. Да, в Брянской области идет переподготовка резервов, но нет формирования мотострелковых дивизий или бригад для наступления на Украину,

– объяснил Жданов.

Он отметил, что вдоль границы с Украиной стоят примерно 2 БТР России напротив каждой из областей – Сумской и Черниговской.

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Возможно ли новое наступление россиян на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил возможный повторное наступление кафиров на столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков и, вероятно, оккупанты снова пойдут на Киев.

Залужный отметил, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.

Кроме того, российские войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области. Ведь оккупанты, освободившиеся после ухода с правого берега Херсонской области, передислоцировались в разные районы Донбасса.

В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что в его распоряжении в ВСУ – достаточное количество людей. "Мне не нужны еще сотни тысяч, но Украина нуждается в технике", – заявил он. Министр обороны Алексей Резников также заявил, что в Украины достаточно людей, чтобы эффективно бороться с российскими захватчиками.