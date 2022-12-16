Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Поки немає формування дивізія біля кордонів з Україною, проте, за його словами, у Брянській області збирають до 10 батальйонно-тактичних груп.

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Військовий експерт зазначив, що туди звозять мобілізованих і там їх намагаються навчити якійсь воєнній справі.

Але поки що формування якогось ударного угруповання там не спостерігається. Так, у Брянській області йде перепідготовка резервів, але немає формування мотострілкових дивізій чи бригад для наступу на Україну,

– пояснив Жданов.

Він наголосив, що вздовж кордону з Україною стоять приблизно 2 БТР Росії навпроти кожної з областей – Сумської та Чернігівської.

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Чи можливий новий наступ росіян на Україну

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників і, ймовірно, окупанти знову підуть на Київ.

Залужний наголосив, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.

Крім того, російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – вздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області. Адже окупанти, які звільнилися після відходу із правого берега Херсонської області, передислокувалися в різні райони Донбасу.

Водночас головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у його розпорядженні у ЗСУ – достатня кількість людей. "Мені не потрібні ще сотні тисяч, але Україна потребує техніку", – заявив він. Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками.