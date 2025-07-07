Россия наращивает удары по ТЦК: с какой целью враг это делает

Россия бьет по зданиям территориальных центров комплектования. Вероятно враг хочет сорвать мобилизацию в Украине и уничтожить военных и потенциальных бойцов.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что за две недели примерно 5 зданий ТЦК были поражены ракетами и беспилотниками. Это может быть попытка врага сорвать мобилизацию.

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Для чего Россия целится по ТЦК

Часть документации хранится в бумажном виде, поэтому если сгорели бумажные документы – приходится все делать с нуля, а это огромная работа и затраты времени.

Впрочем, у врага может быть и другое намерение. Россия стремится убить как можно больше украинских военных.

Да, по линии фронта они бьют, но есть такой интересный объект, как ТЦК. Все их адреса выложены в открытом доступе: в соцсетях, Twitter, Instagram, Facebook – все есть. Есть адрес, есть время работы,

– сказал Иван Ступак.

Он добавил, что ТЦК может работать даже 24/7, но минимум с 9:00 утра до 8:00 вечера в этих помещениях точно есть минимум десяток военнослужащих и десяток гражданских, которые оформляют документы, проходят определенные процедуры. Поэтому если бить по объектам – можно или убить, или ранить 10 – 20 человек.

Важно! Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины подтверждают, что 7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошло попадание вражеских дронов в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно среди военнослужащих есть раненые.

"Для России это подходит: убили военных – Украина вынуждена искать им замену, забирать кого-то с фронта. Убили гражданских – это люди, которые уже не станут частью ВСУ, не пополнят армию. Для России это ситуация win-win: убили и действующих военных, и потенциальных. Думаю, они и в дальнейшем это будут делать", – сказал Ступак.

Он добавил, что это касается не только прифронтовых или приграничных регионов. Такое может быть и в глубине страны – например, в Ивано-Франковской, Тернопольской областях.