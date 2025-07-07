Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що за два тижні приблизно 5 будівель ТЦК було уражено ракетами і безпілотниками. Це може бути спроба ворога зірвати мобілізацію.

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Для чого Росія цілить по ТЦК

Частина документації зберігається в паперовому вигляді, тож якщо згоріли паперові документи – доводиться все робити з нуля, а це величезна робота і витрати часу.

Втім, у ворога може бути й інший намір. Росія прагне вбити якомога більше українських військових.

Так, по лінії фронту вони б'ють, але є такий цікавий об’єкт, як ТЦК. Усі їхні адреси викладені у відкритому доступі: у соцмережах, Twitter, Instagram, Facebook – все є. Є адреса, є час роботи,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що ТЦК може працювати навіть 24/7, але щонайменше з 9:00 ранку до 8:00 вечора в цих приміщеннях точно є щонайменше десяток військовослужбовців і десяток цивільних, які оформлюють документи, проходять певні процедури. Тож якщо бити по об'єктах – можна або вбити, або поранити 10 – 20 людей.

Важливо! Сухопутні війська Збройних Сил України підтверджують, що 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки сталося влучання ворожих дронів у будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Попередньо серед військовослужбовців є поранені.

"Для Росії це підходить: вбили військових – Україна змушена шукати їм заміну, забирати когось із фронту. Вбили цивільних – це люди, які вже не стануть частиною ЗСУ, не поповнять армію. Для Росії це ситуація win-win: вбили і чинних військових, і потенційних. Думаю, вони й надалі це робитимуть", – сказав Ступак.

Він додав, що це стосується не лише прифронтових чи прикордонних регіонів. Таке може бути й у глибині країни – наприклад, в Івано-Франківській, Тернопільській областях.