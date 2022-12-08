Россияне мечтают о паузе: военный обозреватель о выгоде для врага

Россиянам необходима пауза на фронте, за время которой они смогут собрать новые силы и создать еще одни условия для наступления на Украину. ВСУ такое развитие событий не нужно.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось о возможной оперативной паузе России.

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Для ВСУ пауза не выгодна

Коваленко отметил, что россиянам необходима пауза, ведь им нужно время, чтобы накопить в первую очередь технику, которую нужно расконсервировать. С помощью этой техники они смогут доукомплектовать новые подразделения, которые снова пойдут в наступление в Украине. ВСУ это не выгодно, поэтому ни о какой паузе не говорится вообще.

Сегодня складываются очень комфортные условия на некоторых плацдармах, где ВСУ могут начать уже зимнее контрнаступление. Так или иначе никто не будет упускать такую возможность, поэтому и в зимний период, российские оккупанты будут делать передислокацию, перегруппировку, "жест доброй воли", принимать какие-то "трудные решения или передавать под патронат МАГАТЕ Сватово, Кременную или еще какой-нибудь населенный пункт,

– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Пауза возможна только после переговоров

Он добавил, что пауза на фронте может возникнуть только во время переговоров. Однако их не будет, потому что они нам не нужны. Россия знает условия для их начала, президент Владимир Зеленский их неоднократно озвучивал. Это вывод войск со всех украинских оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.

"После этого мы можем начать переговоры по выплате репараций, признанию капитуляции России, вопросу ее ядерного статуса и т.д. Итак, сегодня это фактически такие разговоры, что выгодно России, а что не выгодно России. Она не сможет остановить наше контрнаступление, и уже в ближайшее время мы увидим, что никакой паузы не будет», – подчеркнул Коваленко.

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Пауза необходима России сейчас

По его словам, пауза именно сейчас необходима России, потому что сейчас она ей выгодна. В настоящее время и по всей линии столкновения, и даже в тылу погибают российские военные, уничтожается их техника, склады и т.д. Этот ресурс нужно компенсировать, в частности, ремонтировать технику, производить новую, производить ракеты, снаряды, боеприпасы, а также тренировать мобилизованных на полигонах.

У них будут свежие силы и подготовленные подразделения для нового наступления. Мобилизированные получат какие-нибудь хотя бы базовые навыки, например, выживание под минометным огнем. Следовательно, нам это не выгодно,

– подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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