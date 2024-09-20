Где и зачем россияне заминировали дамбы: военный обзор от Свитана

Представитель ОТГ "Харьков" сообщил, что россияне заминировали дамбы в Белгородской области. Это можно расценить как "закладку" на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины. Или можно предположить, что Россия готовит провокации, чтобы обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

В ежедневной сводке на 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, замысел россиян.

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Заминирование дамбы в Белгородской области

Военный эксперт напомнил пример подрыва дамбы Каховской ГЭС. Там главной задачей было остановить наше продвижение.

Каховская ГЭС – это один из таких ярких примеров, когда у нас была готовность двигаться на левый берег. Россияне, понимая, что не выдержат это давление, взорвали Каховскую ГЭС и сбросили воду. Как следствие, форсирование было остановлено.

То есть россияне пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология или позднее восстановление. Они получают мгновенный эффект, который все же важен при продвижении,

– объяснил Роман Свитан.

"Заминировав дамбы, россияне будут их взрывать, не думая о последствиях. Они выполняют задачу, которая важна на данный момент", – военный эксперт.

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По словам Свитана, на такой базе должно было находиться примерно 1,5 – 2 роты обслуживающего персонала.

База обслуживается, база охраняется, поэтому здесь все военнослужащие – легальные военные цели под уничтожение дальними средствами поражения,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что, скорее всего, гореть будет еще с неделю. Тогда все должно застыть и впоследствии начнут работать саперы, чтобы деактивировать остатки боеприпасов. Ведь даже те, которые не взорвались, – их нельзя использовать. Поэтому у россиян будет на том полигоне еще несколько взрывов тех снарядов, которые не разорвались.