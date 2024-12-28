Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что присутствие северокорейских войск в Курской области – это не о России и войне с Украиной.

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"Будет 2 страны-агрессора"

КНДР и Россия – это две страны, которые готовятся к будущему перераспределению мира, поэтому передают опыт, учатся слаженно работать на поле боя, готовят военных и тому подобное.

Появление и участие в боевых действиях солдат из КНДР свидетельствует об их подготовке для того, чтобы две авторитарные страны в будущем могли вести захватнические войны. Северокорейская армия насчитывает около 1,5 миллиона. К тому же КНДР за короткий промежуток времени, например за 3 – 4 дня, может призвать 1,5 миллиона резервистов.

То есть мы можем говорить, что будет 2 страны-агрессора с огромной армией,

– сказал Тимочко.

По его словам Россия, видя, что не выигрывает в Украине, или теряет возможность вести боевые действия на украинском фронте, потенциально может напасть на любую страну НАТО. Например, Эстонию, или может перебросить свой взгляд на Казахстан.

В то же время Северная Корея сейчас может серьезно влиять на политическую ситуацию в Японии и Южной Корее, которые напрямую входят в сферы влияния США.

К слову, в Белом доме сообщили, что солдаты КНДР совершили массовое пешее наступление на украинские позиции в Курской области России. Впрочем, оно оказалось малоэффективным. Только за последнюю неделю в Курской области войска КНДР потеряли более 1000 человек, включая погибших и раненых.