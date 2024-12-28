Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зауважив, що присутність північнокорейських військ у Курській області – це не про Росію та війну з Україною.

До теми США вміють це робити: чим може обернутися для КНДР взяття у полон першого їхнього солдата

"Буде 2 країни-агресорки"

КНДР та Росія – це дві країни, які готуються до майбутнього перерозподілу світу, тому передають досвід, вчаться злагоджено працювати на полі бою, готують військових тощо.

Поява та участь у бойових діях солдатів з КНДР свідчить про їх підготовку для того, щоб дві авторитарні країни в майбутньому могли вести загарбницькі війни. Північнокорейська армія налічує близько 1,5 мільйона. До того ж КНДР за короткий проміжок часу, наприклад за 3 – 4 дні, може призвати 1,5 мільйона резервістів.

Тобто ми можемо говорити, що буде 2 країни-агресори з величезною армією,

– мовив Тимочко.

За його словами Росія, бачачи, що не виграє в Україні, чи втрачає можливість вести бойові дії на українському фронті, потенційно може напасти на будь-яку країну НАТО. Наприклад, Естонію, чи може перекинути свій погляд на Казахстан.

Водночас Північна Корея зараз може серйозно впливати на політичну ситуацію в Японії та Південній Кореї, які напряму входять у сфери впливу США.

До слова, у Білому домі повідомили, що солдати КНДР здійснили масовий піший наступ на українські позиції в Курській області Росії. Втім, він виявився малоефективним. Лише за останній тиждень у Курській області війська КНДР втратили понад 1000 осіб, включаючи загиблих і поранених.