Зачем собираться в Сочи, на лыжах кататься, – Зеленский хочет серьезных переговоров с Путиным

Владимир Зеленский отреагировал на приглашение Кремля приезжать в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Президент не понимает, почему российский лидер предлагает то, что не даст результата.

О своей реакции на приглашение в Россию Владимир Зеленский рассказал во время разговора с иностранными СМИ 28 января. На ней глава государства отвечал на вопросы о возможном обострении со стороны Москвы.

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Зеленский не понимает приглашение Кремля

Владимир Зеленский прокомментировал приглашение главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно звучало так: если президент Украины хочет договариваться, то пускай приезжает. Однако о Донбассе там говорить не желают.

Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы он не согласился. Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек,

– отметил президент Украины.

По его словам, представителю Кремля нечем заняться, потому что предлагает то, что не даст никакого результата. Зеленский назвал его поведение цинизмом высшего уровня. Он также подчеркнул, что не может не говорить о Донбассе, когда весь мир о нем говорит.

В завершение он добавил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным и не боится никакого формата переговоров. "Но зачем меня приглашать в Сочи, чтобы я что, на лыжах покатался", – спросил глава государства. В ответ он предложил увидеться в Одессе и искупаться в море.

Украинский лидер высказал предложение хотя бы начать решать вопросы Донбасса, в частности, обмена пленными. Он также призвал Россию перестать пытаться все время кого-то поломать и покорить себе.

Лавров пригласил украинского лидера в Россию: что известно

В Кремле снова прокомментировали вероятную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Говорят, что готовы принять украинского лидера, однако не для разговоров о Донбассе.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров предлагает президенту приехать в Москву, Санкт-Петербург или Сочи.

Зеленский ответил на приглашение Лаврова: смотрите видео