Про свою реакцію на запрошення у Росію Володимир Зеленський розповів під час розмови з іноземними ЗМІ 28 січня. На ній глава держави відповідав на запитання про можливе загострення зі сторони Росії.

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Зеленський не розуміє запрошення Кремля

Володимир Зеленський прокоментував запрошення очільника міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Воно звучало так: якщо президент України хоче домовлятися, то хай приїжджає у Москву, Санкт-Петербург, Сочі.

Але ми не можемо там говорити про Донбас. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилася. Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина,

– зазначив президент України.

За його словами, представник Кремля не має чим зайнятися, бо пропонує те, що не дасть жодного результату. Зеленський назвав його поведінку цинізмом вищого рівня. Він також наголосив, що не може не говорити про Донбас, коли весь світ про нього говорить.

На завершення він додав, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним та не боїться жодного формату перемовин. "Але навіщо мене запрошувати в Сочі, щоб я що, на лижах покатався", – запитав глава держави. У відповідь він запропонував побачитися в Одесі та покупатися в морі.

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Зеленський відповів на запрошення Лаврова: дивіться відео