Президент США Дональд Трамп стремится поддерживать прямые контакты с диктатором Владимиром Путиным. Чтобы избежать осуждения со стороны американского общества и политического истеблишмента, он придумал алиби, заявив, что глава Кремля будет "миротворцем".

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по украинско-арабским отношениям и главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, цель Трампа – способствовать глобальным изменениям в мире с помощью Путина.

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Для каких дел Трампу нужен Путин

США имеют одну из самых крепких демократий в мире. Трампу не повезло, что он является лидером свободной страны. Ему нужны прямые связи с Путиным. Он даже защищает его в присутствии президентов других государств, в частности во время встречи с Владимиром Зеленским. Однажды Трамп вообще предложил американцам больше беспокоиться о наркоторговцах из Мексики, а не о Кремле.

Трамп понял, что для поддержания дружбы с Путиным ему нужно иметь определенное алиби. Поэтому он готов на любые шаги, даже превратить его в "миротворца". Но это лишь ширма для сохранения контактов с диктатором, чтобы способствовать глобальным изменениям в мире,

– пояснил эксперт по украинско-арабским отношениям.

Чтобы избежать осуждения со стороны Конгресса из-за своих встреч с Путиным, Трамп заявил, что диктатор, мол, поможет наладить отношения между США и Ираном. Хотя ранее 47-й президент США угрожал Тегерану войной и пытался создать международную коалицию против него.

На самом деле, по словам Фараджаллаха, Трамп не стремится уничтожить Иран. Наоборот, он закрывает глаза на многочисленные нарушения со стороны иранцев, чтобы они выступали как отпугивающий фактор для арабских стран, которые, в свою очередь, укрепляют отношения с Китаем. Именно поэтому Саудовская Аравия не вступала ни в одну войну на стороне США, ведь понимает, что это может привести к серьезным разрушениям в регионе, а Вашингтон просто вернется и уйдет.

К тому же, Трампу необходим Путин как "миротворец" не только для разделения Европы, но и Ближнего Востока. В результате этого состоялся экстренный саммит Лиги арабских государств в столице Египта, ведь страны-участницы осознают угрозу.