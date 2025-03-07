Таку думку в етері 24 Каналу висловив експерт з українсько-арабських відносин та головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, мета Трампа – сприяти глобальним змінам у світі за допомогою Путіна.

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Для яких справ Трампу потрібний Путін

США мають одну з найміцніших демократій у світі. Трампу не пощастило, що він є лідером вільної країни. Йому потрібні прямі зв'язки з Путіним. Він навіть захищає його в присутності президентів інших держав, зокрема під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Одного разу Трамп взагалі запропонував американцям більше турбуватися про наркоторговців з Мексики, а не про Кремль.

Трамп зрозумів, що для підтримки дружби з Путіним йому потрібно мати певне алібі. Тому він готовий на будь-які кроки, навіть перетворити його на "миротворця". Але це лише ширма для збереження контактів з диктатором, аби сприяти глобальним змінам у світі,

– пояснив експерт з українсько-арабських відносин.

Щоб уникнути осуду з боку Конгресу через свої зустрічі з Путіним, Трамп заявив, що диктатор, мовляв, допоможе налагодити відносини між США та Іраном. Хоча раніше 47-й президент США погрожував Тегерану війною та намагався створити міжнародну коаліцію проти нього.

Насправді, за словами Фараджаллаха, Трамп не прагне знищити Іран. Навпаки, він закриває очі на численні порушення з боку іранців, аби вони виступали як відлякувальний фактор для арабських країн, які, своєю чергою, зміцнюють відносини з Китаєм. Саме тому Саудівська Аравія не вступала у жодну війну на боці США, адже розуміє, що це може призвести до серйозних руйнувань в регіоні, а Вашингтон просто повернеться і піде.

До того ж, Трампу необхідний Путін як "миротворець" не тільки для поділу Європи, а й Близького Сходу. У результаті цього відбувся екстрений саміт Ліги арабських держав у столиці Єгипту, адже країни-учасниці усвідомлюють загрозу.