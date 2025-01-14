Путин не ожидал: почему в Кремле содрогнулись от посягательств Трампа на Гренландию

Дональд Трамп уже не впервые за последнее время высказывает намерение купить Гренландию. В России довольно бурно отреагировали на подобные заявления нового президента США.

Там боятся, что США расширят влияние в Арктике, а это негативно повлияет на Россию. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с 24 Каналом рассказал, почему на самом деле в Кремле начали серьезно нервничать.

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На что указывает реакция Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия обеспокоена заявлениями новоизбранного президента США о намерении приобрести Гренландию. По ее словам, таким образом Трамп демонстрирует свое намерение усилить влияние в Арктике, которая имеет "огромное стратегическое и геополитическое значение для России".

Российский чиновник убеждает – расширение влияния США в этом регионе нельзя допускать. Очевидно, что ее слова отражают и настороженность самого Владимира Путина.

Путин вздрогнул прежде всего потому, что у него в экономике ситуация уже ну очень плохая. Так же и на фронте. Наступательные порывы близки к истощению, количество жертв – огромное. Это главный ограничительный пункт Путина, Трамп – уже приложение. Потому что если бы он чувствовал себя комфортно в возможности продолжать войну, то и на Трампа внимания бы не обращал,

– пояснил Аббас Галлямов.

Глава Кремля не слишком бы беспокоился всем этим, потому что у него до сих пор есть ядерное оружие, которое бы не позволило Трампу, условно говоря, прямо восстать против России. Впрочем, это было бы при условии, если бы у России была крепкая экономика и армия, а это – совсем не так.

"В этом смысле то, что Трамп непредсказуем, начинает смущать Путина. Просто Трамп довольно циничный, он уважает силу. Поэтому чем больше слабеет Путин, тем более развязанными будут становиться руки Трампа в отношении России", – подчеркнул политтехнолог.

Дело в том, что и Путин является тем, кто учитывает лишь на силу, поэтому и понимает, к чему все идет. Вместо того чтобы быть равным оппонентом новоизбранному президенту США, российский диктатор просто сдает позиции.

"Что касается самой Гренландии, то это может быть просто обходным маневром Трампа. То есть Путин стал в прочную позицию в Украине, бросил туда все, что мог, а Трамп к нему подбирается через север – НАТО через другую дверь стучится. Это может быть хитрый просчитанный ход", – заметил Галлямов.

Политтехнолог добавил, что Гренландия может быть просто новым предметом торга между странами. Мол, появляется новая переговорная позиция, где уже у России есть просьба к США.