Зачем запугивать, что это за мазохизм, – Зеленский о том, как Россия собирает войска

Владимир Зеленский назвал постоянные запугивания со стороны России мазохизмом. Он подчеркнул, что мы этого не боимся, но смысла в таких действиях Кремля нет.

Такое мнение Президент Украины Владимир Зеленский высказал во время брифинга иностранным СМИ. Он назвал поведение России опасным и рискованным.

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Зеленский отреагировал на военные учения России

По словам Зеленского, если Россия заявляет, что она поддерживает Минские переговоры и якобы не собирается нападать на Украину, то она может по крайней мере показывать шаги, которые подтверждают эти слова.

Для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие, что кто-то боится? Мы не боимся. Владимир Зеленский Президент Украины

"Зачем такое количество военных, зачем проводить так часто учения. Какие учения? Они же говорят, что все умеют, что у них мощная армия. Зачем учения именно здесь, почему на этих границах?", – подчеркнул президент.

Как подчеркнул политик, большое накопление войск – это большие риски.

Вы же понимаете, что это риски. Это действительно опасно. Потому что мы же много лет в этом,

– добавил он.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео